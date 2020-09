Укрзалізниця долучиться до Всесвітнього дня прибирання World Cleanup Day

АТ "Укрзалізниця" 19 вересня долучиться до акції, присвяченої Всесвітньому дню прибирання World Cleanup Day.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.

Зазначається, що мета акції — привернути увагу до проблеми забрудненості нашого світу та подолати її.

Компанія запрошує усіх охочих також підтримати акцію, організовану Всеукраїнським молодіжним рухом Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s Do It World.

Всесвітній день прибирання (World Cleanup Day або WCD) — глобальна програма соціальних дій, спрямована на боротьбу з глобальною проблемою твердих відходів, включаючи проблему морського сміття. Перший Всесвітній день прибирання відбувся 21 вересня 2019 року.