Укрзалізниця цьогоріч сплатила 16,4 мільярда податків та зборів

АТ "Укрзалізниця" в січні-серепні 2020 року сплатило понад 16,4 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, Укрзалізниця за 8 місяців 2020 року поповнила державний бюджет на 5,6 млрд грн, місцеві бюджети - на 5,6 млрд грн та направила на виплату єдиного соціального внеску понад 5,1 млрд грн.

Зазначається, що в Укрзалізниці виступають за удосконалення національної податкової політики, зокрема внесення до Податкового кодексу України змін щодо повернення залізничній галузі пільг зі сплати земельного податку, які були відмінені з 1 січня 2019 року.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2019 року товариство увійшло до п'ятірки найбільших компаній України за сумою податкових платежів.