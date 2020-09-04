Укрзалізниця контролюватиме закупівлі в інтерактивному режимі

АТ "Укрзалізниця" у співпраці з Transparency International Ukraine запускає проєкт з візуалізації даних щодо закупівель товариства в інтерактивному режимі, який надаватиме необхідну інформацію безпосередньо на вебсайті компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця працює не лише над внутрішніми механізмами вдосконалення процесу закупівель, але й прагне зробити його максимально прозорим і відкритим для суспільства. Саме тому розпочато співпрацю з Transparency International Ukraine — акредитованим представником глобального руху Transparency International, одним з проєктів якої є моніторинговий портал публічних закупівель Dozorro та публічний модуль аналітики BI Prozorro", - зазначили у компанії.

Завдяки цим сервісам контролюватиметься прозорість і чесність усіх закупівельних процедур, що проводяться в електронній системі закупівель. Ця ініціатива дозволяє в інтерактивному режимі отримувати всі аналітичні дані на сайті за посиланням.

Для забезпечення прозорості та неупередженості звітності всі візуалізовані дані будуть передаватись безпосередньо з публічного модуля аналітики BI Prozorro без будь-якого впливу Укрзалізниці.