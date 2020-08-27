На тепловозах Укрзалізниці чиновники розікрали майже 60 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та колишніх керівників ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на розкраданні десятків мільйонів гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували корупційний механізм постачання та встановлення на тепловози державного підприємства неякісних вживаних запасних частин. До оборудки вони залучили комерційні структури, які постачали продукцію під виглядом нової. Різницю організатори виводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили у готівку. Своїми діями вони завдали збитки Укрзалізниці на понад 58 млн.

СБУ викрила посадовців Укрзалізниці на розкраданні майже 60 млн грн

За висновками профільних експертів, експлуатація цих запчастин могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема травмування пасажирів та працівників залізниці.

За результатами процесуальних дій протягом серпня повідомлено про підозру 12 посадовцям керівної ланки структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» та 3 колишнім керівникам ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

За матеріалами оперативних підрозділів спецслужби спільно із відповідними слідчими органами здійснюється розслідування ще низки кримінальних правопорушень щодо фактів постачання на підприємства АТ «Укрзалізниця» продукції неналежної якості та невідомого походження.

Також протягом 2020 року, за результатами оперативного супроводу кримінальних проваджень, регіональними підрозділами СБУ оголошено 29 підозр службовим особам АТ «Укрзалізниця» та афілійованих підприємств за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 191, 366, 367 ККУ.