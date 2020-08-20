Тендери на закупівлі: СБУ викрила мільйонні розкрадання в Укрзалізниці

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівель для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили оперативники спецслужби, протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму.

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень, наголошують у спецслужбі.

Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях Укрзалізниці та офісах комерційних структур.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.