“Червона” зона: у Франківську до садочків пішли майже 2 тисячі дітей

В Івано-Франківську, який віднесений до "червоної зони", до дитсадків пішли майже 2 тисячі дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків в ефірі на радіо «Західний полюс».

«Дитячі садочки ми вже відкрили. На щастя, протоколів (складених поліцією протоколів про порушення правил карантину - ред.) ще не було, лише попередження. Втім, хотілося б, щоб це питання врегулювати в діалозі. Вчора в дитячих садочках було 1950 діток», - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що міські голови з західних областей добились від уряду рішення про відкриття навчальних закладів в червоній зоні. Втім, поки він не отримав відповідних роз’яснень. Марцінків зазначив, що без такого урядового рішення діти мали б навчатись дистанційно до березня наступного року. Каже, саме такі прогнози щодо Івано-Франківська йому озвучили в МОЗ.

Раніше депутати Івано-Франківської міської ради вирішили попри червону зону продовжувати відкривати не лише дитсадки, але й школи. Учні початкових класів мають сісти за парти з 21 вересня, решта школярів – з 28 вересня.

Як передавало агентство, з 14 вересня до червоної зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківщини. Епідемічні рівні небезпеки встановлюють на 14 днів.

Станом на 17 вересня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили 11 856 випадків COVID-19.

В Україні з початку епідемії зафіксовано 166 244 випадки коронавірусної хвороби. За останню добу – 3584 випадки.