Чернівці позиваються до Кабміну через перебування у

Чернівці позиваються до Кабміну через перебування у "червоній" зоні

Укрінформ
Чернівецька міська рада подала позов до суду на Кабінет Міністрів України щодо рішення про віднесення Чернівців до червоної зони карантину. 

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник юридичного управління міськради Олександр Шиба.

"Сьогодні ми скерували до Київського окружного адмінсуду позов із вимогами скасувати Постанову Кабінету Міністрів України, згідно з якою Чернівці перебувають у червоній зоні. Позов планують розглянути найближчими днями", - сказав головний юрист міськради.

За його словами, навіть якщо протягом цього часу Чернівці вийдуть із червоної зони, це не є підставою для закриття провадження. Водночас міська рада, як позивач, матиме змогу відкликати позов.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 14 вересня, в Україні набув чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19. До червоної зони віднесено 37 адміністративних одиниць.

Раніше Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні. Дозволяється лише висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

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В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 12 252 випадки COVID-19. Із них 7186 пацієнтів одужали, а 316 людей померли.

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