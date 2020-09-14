Чернівці позиваються до Кабміну через перебування у "червоній" зоні

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник юридичного управління міськради Олександр Шиба.

"Сьогодні ми скерували до Київського окружного адмінсуду позов із вимогами скасувати Постанову Кабінету Міністрів України, згідно з якою Чернівці перебувають у червоній зоні. Позов планують розглянути найближчими днями", - сказав головний юрист міськради.

За його словами, навіть якщо протягом цього часу Чернівці вийдуть із червоної зони, це не є підставою для закриття провадження. Водночас міська рада, як позивач, матиме змогу відкликати позов.

Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 14 вересня, в Україні набув чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19. До червоної зони віднесено 37 адміністративних одиниць.

Раніше Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків заявив, що міська рада подала заяву на Кабмін до Окружного адміністративного суду Києва. До цього позову приєднались не лише міста Івано-Франківської області, але й Тернопіль.

У червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні. Дозволяється лише висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

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В Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом. Від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.

У Чернівецькій області, зафіксували загалом 12 252 випадки COVID-19. Із них 7186 пацієнтів одужали, а 316 людей померли.