Президент: Навчання Rapid Trident - важливий крок до євроінтеграції України

Міжнародні військові навчання Rapid Trident–2020 є важливим кроком на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відкритті навчань на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На мою думку, навчання Rapid Trident–2020 — це не лише черговий етап удосконалення військової майстерності. Це важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави”, - зазначив Президент.

Президент на відкритті навчань Rapid Trident – 2020 / Фото: ОП

За його словами, навчання посилять оперативні можливості військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО, а також зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними й дружніми.

“Дякую усім цьогорічним учасниками, дякую нашим міжнародним партнерам за незмінну підтримку України у стримуванні російської агресії та допомогу для посилення боєздатності нашої армії”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.