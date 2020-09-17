Уряд планує з'єднати швидкісними дорогами всі обласні центри Західної України

Кабінет Міністрів планує з’єднати швидкісними дорогами всі обласні центри Західної України і вже працює над пошуком фінансування для цих інфраструктурних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це в колонці для видання "Новое Время" написав заступник міністра фінансів Олександр Кава, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Покриття України мережею швидкісних шосе стане важливим етапом сполучення України з європейськими країнами, вважає заступник міністра фінансів. За хронічного дефіциту бюджетного фінансування дорожньої сфери, основним кредитором ресурсу для розвитку швидкісного руху в Україні, за словами Кави, стали міжнародні фінансові організації (МФО). Лише цього року на проєкти з реконструкції та будівництва автомобільних доріг в Україні Мінфін залучив майже 5 млрд грн. Зокрема, Міжнародний банк реконструкції та розвитку підтримав проєкт розбудови швидкісного шосе від Борисполя до Харкова, яке є частиною транспортного коридору Європа – Азія, а також Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк надали кредити на покращення пропускної спроможності під'їздів до Києва та реконструкцію дороги М06 Київ — Чоп.

"Мінфін розуміє, що кошти МФО, які ми витрачаємо на реалізацію проєктів — це кредитні кошти. Так, вони надаються Україні на вигідних умовах: під низькі відсотки і з тривалим пільговим періодом. Але їх все-одно потрібно буде повертати із державного бюджету. Тому важливо відбирати ті проєкти, які матимуть найбільший соціально-економічний ефект та підвищуватимуть ділову активність бізнесу, і, як наслідок, збільшуватимуть надходження до державного бюджету України", - зазначив Кава.

На його думку пріоритетом на найближчі роки має стати доведення до першої категорії автомобільної дороги М06 на ділянці Рівне — Львів, а також розбудова швидкісного сполучення Києва з Івано-Франківськом та Тернополем , а також Львова з Мукачевом.

"В перспективі від Львову доцільно довести маршрут до кордону з Польщею та з'єднати із існуючим польським автобаном А4. А також запустити проєкт з будівництва нової автомагістралі Львів — Мукачево через Карпатський хребет і з'єднати її з угорським автобаном М3 та словацьким D1. На мою думку, саме автомагістраль Львів — Мукачево має всі шанси стати першою концесійною дорогою в Україні", - зауважив урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Державне агентство автомобільних доріг України планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.