Уряд планує з'єднати швидкісними дорогами всі обласні центри Західної України

Уряд планує з'єднати швидкісними дорогами всі обласні центри Західної України

Укрінформ
Кабінет Міністрів планує з’єднати швидкісними дорогами всі обласні центри Західної України і вже працює над пошуком фінансування для цих інфраструктурних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це в колонці для видання "Новое Время" написав заступник міністра фінансів Олександр Кава, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Покриття України мережею швидкісних шосе стане важливим етапом сполучення України з європейськими країнами, вважає заступник міністра фінансів. За хронічного дефіциту бюджетного фінансування дорожньої сфери, основним кредитором ресурсу для розвитку швидкісного руху в Україні, за словами Кави, стали міжнародні фінансові організації (МФО). Лише цього року на проєкти з реконструкції та будівництва автомобільних доріг в Україні Мінфін залучив майже 5 млрд грн. Зокрема, Міжнародний банк реконструкції та розвитку підтримав проєкт розбудови швидкісного шосе від Борисполя до Харкова, яке є частиною транспортного коридору Європа – Азія, а також Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк надали кредити на покращення пропускної спроможності під'їздів до Києва та реконструкцію дороги М06 Київ — Чоп.

"Мінфін розуміє, що кошти МФО, які ми витрачаємо на реалізацію проєктів — це кредитні кошти. Так, вони надаються Україні на вигідних умовах: під низькі відсотки і з тривалим пільговим періодом. Але їх все-одно потрібно буде повертати із державного бюджету. Тому важливо відбирати ті проєкти, які матимуть найбільший соціально-економічний ефект та підвищуватимуть ділову активність бізнесу, і, як наслідок, збільшуватимуть надходження до державного бюджету України", - зазначив Кава.

На його думку пріоритетом на найближчі роки має стати доведення до першої категорії автомобільної дороги М06 на ділянці Рівне — Львів, а також розбудова швидкісного сполучення Києва з Івано-Франківськом та Тернополем , а також Львова з Мукачевом.

"В перспективі від Львову доцільно довести маршрут до кордону з Польщею та з'єднати із існуючим польським автобаном А4. А також запустити проєкт з будівництва нової автомагістралі Львів — Мукачево через Карпатський хребет і з'єднати її з угорським автобаном М3 та словацьким D1. На мою думку, саме автомагістраль Львів — Мукачево має всі шанси стати першою концесійною дорогою в Україні", - зауважив урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Державне агентство автомобільних доріг України планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.

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