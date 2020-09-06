Керівник Укравтодору перевірив ремонт траси на Тернопільщині

Голова Укравтодору Олександр Кубраков перевірив хід ремонту на автошляху М-19 у межах Тернопільської області.

Про це із посилання на повідомлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області у Фейсбуку повідомляє Укрінформ.

«Основна ділянка М-19, котра ремонтується в цьому році, - у Тернопільській області. Відсоток виконання робіт сягає вже майже 70%. Все за графіком, встигаємо. Можна обговорювати плани на наступний рік», - зазначив Олександр Кубраков.

Також повідомляється, що автошлях М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече ремонтують у рамках проєкту «Велике будівництво» у Тернопільській, Волинській та Чернівецькій областях. Оновлюють загалом майже 280 км.

Це наймасштабніше оновлення траси за всі роки незалежності. На деяких ділянках це перший ремонт за 30 років.

145 кілометрів автошляху М-19 у Тернопільській області ремонтують від квітня 2020 року. Нижнім шаром асфальтобетону вже накрили 100 кілометрів, 38 км – верхнім. Ремонтують 4 шляхопроводи, встановлюють 1270 опор для освітлення, облаштовують 36,5 км тротуарів.

Нагадаємо, в рамках реалізації національного проєкту «Велике будівництво» в Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 6 об’єктів спорту. А також - 237 км місцевих, комунальних і державних доріг.

Як повідомлялося, у 2020 році у Державному агентстві автомобільних доріг України запланували побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

Національний проєкт «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Його мета - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.