В Україні за п’ять років обіцяють майже 3000 кілометрів цементобетонних доріг

В Україні планують збудувати 2,9 тисячі кілометрів цементобетонних доріг до 2025 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Держагентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков у Фейсбуці.

"Зараз цементобетонні дороги становлять лише 1% від загальної протяжності мережі автомобільних доріг в Україні, якщо втілимо розроблену програму – матимемо щонайменше 3%, це близько 2 900 км за 5 років", - написав він.

Кубраков додав, що у рамках президентської програми «Велике будівництво» є 3 ключових цементобетонних об’єкти: 80 км нової траси від Дніпра до Києва в межах Полтавської області, Н-31; 75 км дороги Кропивницький – Миколаїв, Н-14; 22 км обходу Житомира, М-06.

Згідно з опублікованою Кубраковим презентацією, планується у перспективі також будівництво таких цементобетонних доріг: Харків - Перещепино (М-29, 180 км), Одеса - Новий Буг (Р-55, 135 км), Бориспіль-Маріуполь (Н-08, 95 км - в межах Дніпропетровської області).

"У світі будівництво бетонних доріг значно дорожче, ніж асфальтобетонних. За даними ДП "ДержДорНДІ" – в Україні цементобетонні дороги навпаки мають бути дешевші – тому що бітум на 60% ми імпортуємо, а цемент – вітчизняний. Усі тендери, на «бетонки», які ми зараз будуємо, проводилися ще до мене, тому не можу їх судити", - зауважив Кубраков.

Керівник Укравтодору зауважив, що цементобетонні дороги краще витримують навантаження та високі температури, вони оптимальні для нового будівництва та реконструкції на півдні країни.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що програма “Велике будівництво” на українських дорогах триває, проте вимагає нових підходів з використанням цементобетону. Програму розвитку цементобетонних доріг в Україні 5 серпня презентували Укравтодор, ДП “ДержДорНДІ” та Асоціація виробників

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.