Ремонтні роботи тривають майже на 4 тисячах кілометрів доріг - Укравтодор

Ремонтні роботи тривають на 3,9 тисячі кілометрів українських доріг із запланованих на цей рік 4,2 тис. км.

Про це повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

"Роботи вже тривають майже на 3 900 км (з запланованих 4 200 км), верхній шар дорожнього покриття влаштовано на 1159,8 км доріг. Йдеться, фактично, про фінальний етап, після якого переважно залишається лише нанесення розмітки і встановлення дорожніх знаків", - написав він.

Кубраков зауважив, що вже на кінець літа до 2500 км доріг будуть готові у верхньому шарі.

Також Кубраков повідомив, що за 9 місяців роботи його команди укладено договорів на суму близько 107 млрд грн – це включає і чинні контракти попередніх років, і нові проєкти на 2020 рік і навіть роботи на 2021, який має бути ще масштабнішим за обсягами відновлених доріг.

"Для порівняння – за попередні 5 років було оголошено тендерів на 211 млрд грн", - зауважив він.

Також Кубраков інформує, що середня економія на торгах за період його роботи – 7%, середня кількість учасників – 3,5.

"Порівнюємо із попередніми періодами – за 2016-2018 конкуренція склала 4,6% із 2,8 учасниками, а в 2015-2020 – 6,2% з 3 учасниками. Тобто, завдяки підвищеним кваліфікаційним вимогам та типізації тендерної документації нам вдалося підвищити показник економії", - звертає увагу керівник Укравтодору.

Крім того, Кубраков наголошує, що 7% економії – це нормальний показник, який говорить про те, що є реальна конкуренція між учасниками та що очікувана вартість тендерів відповідає ринковим умовам. Також він зауважує, що частково це забезпечено тим, що усі тендери з 2020 проходять державну експертизу, яка оцінює очікувану вартість, яку пропонує Служба автомобільних доріг.

Крім того, керівник Укравтодору наголосив, що загальна кількість учасників на тендерах знизилася і це логічний наслідок укрупнення дорожніх тендерів та підвищення вимог до учасників: "Маленькі компанії перейшли на ринок місцевих доріг, а компаній привидів, тролів і одноденок стало менше".

Як повідомлялося, Олександр Кубраков став головою Держагентства автомобільних доріг "Укравтодор" у листопаді минулого року.