Чернівчан закликають долучитися до Всесвітнього дня прибирання в онлайн-режимі

Через перебування Чернівців та кількох районів області у червоній зоні поширення коронавірусу, Всесвітній день прибирання на Буковині пройде і в режимі онлайн.

"Оскільки Чернівці перебувають у "червоній" зоні, де заборонений масовий збір людей, то прибирання тут можна організувати двома варіантами. Перший варіант - це індивідуальне прибирання із друзями чи родиною. Учасників такого прибирання закликаємо робити фото до та після прибирання, відмічати організаторів у соцімережах, користуючись хештегами #побачивприбери #letsdoitukraine #worldcleanupday. Другий варіант - це так зване діджитал-прибирання або цифрове очищення. Нову форму прибирання можна проводити в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії", - розповідає заступниця голови ГО Всеукраїнський молодіжний рух "Let’s do it Ukraine" Уляна Єгорова.

Результати своїх прибирань будуть фіксувати на сайті https://letsdoitukraine.org/media/wcd/ .

Організатори закликають небайдужих буковинців разом із мільйонами активістів зі 180 країн світу долучитися до Всесвітнього дня прибирання "World Cleanup Day".

Акція відбудеться 19 вересня о 10:00 у 24 областях України. Організатори закликають дотримуватись карантинних норм та правил техніки безпеки.

Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та врахування соціальної дистанції.

Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine - учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.