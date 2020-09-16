Зеленського завтра чекають на Львівщині

17 вересня з робочим візитом у Львівській області перебуватиме Президент Володимир Зеленський. На Львівщині Президент презентує стратегію розвитку області та представить команду партії «Слуга народу» на місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це група голови Львівської ОДА Максима Козицького повідомляє в Фейсбук.

«Завтра, 17 вересня, відбудеться презентація стратегії розвитку Львівщини та представлення команди партії «Слуга Народу» на місцеві вибори 2020! Потужні та сильні регіони — запорука розвитку України. Саме тому Львівщина має бути фундаментом цього розвитку», - йдеться у повідомлені.

Зустріч планується о 15:00, у Львові, в Митрополичих Садах на Святоюрській горі.

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Як повідомила пресслужба Львівської ОДА, зранку Володимир Зеленський планує відвідати Яворівський район, де відбуваються масштабні міжнародні навчання Rapid Trident-2020. Інші локації візиту Президента узгоджуються.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня на Яворівському полігоні за участю близько 4 тисяч військових з 10 країн розпочались навчання Rapid Trident-2020, які триватимуть до 25 вересня.о