Зеленського завтра чекають на Львівщині
Як передає Укрінформ, про це група голови Львівської ОДА Максима Козицького повідомляє в Фейсбук.
«Завтра, 17 вересня, відбудеться презентація стратегії розвитку Львівщини та представлення команди партії «Слуга Народу» на місцеві вибори 2020! Потужні та сильні регіони — запорука розвитку України. Саме тому Львівщина має бути фундаментом цього розвитку», - йдеться у повідомлені.
Зустріч планується о 15:00, у Львові, в Митрополичих Садах на Святоюрській горі.
Як повідомила пресслужба Львівської ОДА, зранку Володимир Зеленський планує відвідати Яворівський район, де відбуваються масштабні міжнародні навчання Rapid Trident-2020. Інші локації візиту Президента узгоджуються.
Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня на Яворівському полігоні за участю близько 4 тисяч військових з 10 країн розпочались навчання Rapid Trident-2020, які триватимуть до 25 вересня.о