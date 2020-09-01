Зеленському представили Стратегію розвитку Полтавщини

На Полтавщині Президенту Володимиру Зеленському презентували Стратегію розвитку регіону на 2021-2027 роки.

Основні акценти голова облдержадміністрації Олег Синєгубов зробив на інноваційному та науковому розвитку регіону, покращенню бізнес-інфраструктури, інвестиційної привабливості, розбудові креативних індустрій, культури та туризму, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

Також Синєгубов наголосив на розвитку якісної та доступної медицини і створенні комфортної інфраструктури для всіх жителів Полтавщини. Серед пріоритетних напрямків зокрема було визначено соціальний захист та безпечні умови життя.

«В топ-5 перспективних проєктів ми внесли полтавський аеропорт, про значення регулярного авіасполучення говорити не доводиться. В нас вже є домовленості з Кабміном про виділення 400 млн грн. Також серед найближчих планів – зведення Палацу спорту для ігрових видів спорту і закінчення Спортивно-видовищного комплексу – єдиного в Україні спорткомплексу з басейнами на 25 і 50 метрів в одній будівлі. Це довгобуд, який зводять понад 10 років, наразі ми маємо порозуміння з Міністерством молоді та спорту, наступного року держава виділить нам кошти на завершення будівництва. Зведення цих об'єктів надасть потужний поштовх для розвитку спорту в регіоні», - зазначив Синєгубов.

Не менш важливими для області, за словами голови ОДА, є будівництво сміттєпереробного заводу та доріг.

Згадав він і про будівництво траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, першої бетонної дороги в Україні за останнє десятиріччя. Більшу частину робіт на ній планують закінчити вже цього року. Наступний об'єкт - друга черга об’їзної дороги навколо Полтави, яка повністю розвантажить обласний центр від транспорту, що прямує в бік Харкова. Нині триває розроблення технічної документації.

Також очільник ОДА акцентував увагу на медичній галузі. Зазначив, що в межах президентської програми збудують 8 приймальних відділень. Одне з перших вже відкрите в обласній клінічній лікарні, оснащене необхідним устаткуванням та обладнанням.

Надважливо, за словами очільника області, в умовах децентралізації надавати якісні медичні послуги на селі. Нині завершено будівництво 8 амбулаторій, їх передано до органів місцевого самоврядування для введення в експлуатацію і подальшого використання. Решту добудують до кінця року, сказав Синєгубов.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.

Фото: adm-pl.gov.ua