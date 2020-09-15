Погорільцям із Житомирщини компенсують по 300 тисяч за втрачені будинки

Жителі Овруцького району, які під час масштабних лісових пожеж втратили будинки, отримають грошову компенсацію.

Про це на брифінгу в Коростені на Житомирщині повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

«Гроші урядом виділені. Зараз обласною державною адміністрацією готуються відповідні розпорядження на виділення коштів цим родинам. Тобто, ми доволі швидко реагуємо і в першу чергу приділяємо увагу, щоби якомога швидше виділити кошти постраждалим родинам при повені у західних областях, і при пожежах у Луганській, Донецькій, Харківській областях, і Житомирська - не виключення», - зазначив Шмигаль.

За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, люди, яким пропонували модульні будиночки, написали заяви на отримання грошової компенсації у розмірі 300 тис. грн.

Бунечко зазначив, що у наступну середу будуть внесені зміни в розпорядження і люди зможуть отримати гроші.

Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом Кабмін додатково виділив ще 2,1 млн грн. Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки.

У квітні у північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вигоріло 43 тис. 200 га території.

Фото: ДСНС