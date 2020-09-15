Погорільцям із Житомирщини компенсують по 300 тисяч за втрачені будинки

Погорільцям із Житомирщини компенсують по 300 тисяч за втрачені будинки

Укрінформ
Жителі Овруцького району, які під час масштабних лісових пожеж втратили будинки, отримають грошову компенсацію.

Про це на брифінгу в Коростені на Житомирщині повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

«Гроші урядом виділені. Зараз обласною державною адміністрацією готуються відповідні розпорядження на виділення коштів цим родинам. Тобто, ми доволі швидко реагуємо і в першу чергу приділяємо увагу, щоби якомога швидше виділити кошти постраждалим родинам при повені у західних областях, і при пожежах у Луганській, Донецькій, Харківській областях, і Житомирська - не виключення», - зазначив Шмигаль.

За словами голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, люди, яким пропонували модульні будиночки, написали заяви на отримання грошової компенсації у розмірі 300 тис. грн.

Бунечко зазначив, що у наступну середу будуть внесені зміни в розпорядження і люди зможуть отримати гроші.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд виділив 11,2 млн грн для придбання житла сім’ям, будинки яких згоріли. Згодом Кабмін додатково виділив ще 2,1 млн грн. Постраждалим пропонували звести за ці гроші модульні будинки.

У квітні у північних районах Житомирщини вирували масштабні лісові пожежі, внаслідок чого вигоріло 43 тис. 200 га території.

Фото: ДСНС

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