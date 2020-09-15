На Житомирщині немає проблем зі збутом пошкодженої пожежами деревини - Шмигаль

Лісові господарства Житомирщини, які постраждали внаслідок весняних лісових пожеж, не мають проблем зі збутом пошкодженої вогнем деревини

На цьому наголосив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу у Коростені на Житомирщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із реалізацією проблем немає. Підприємства чекають на цю продукцію. Підприємство, де ми перебуваємо (Коростенський завод МДФ - ред.), презентувало один із майданчиків, де переробляється не ділова деревина, а якраз 2-3 сорт, так звані дрова, сухостій, які перетворюються на хороший експортний продукт. А це МДФ-плити, щепа, пелети, які із задоволенням беруть закордонні країни", - зазначив Шмигаль.

За його словами, така продукція має попит і в Україні для виробництва тепла і електроенергії.

Він наголосив, що лісова галузь України потребує системної реформи через низку проблем, успадкованих ще з радянських часів.

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду у вівторок перебуває із робочою поїздкою у Житомирській області. Він вже побував в Українській холдинговій лісопильній компанії та обговорив з представниками деревообробних компаній боротьбу з незаконною вирубкою лісів, запобігання пожежам та розвиток галузі загалом.

Під час масштабних лісових пожеж на Житомирщині навесні вигоріло 43 тис. 200 га території.