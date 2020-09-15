Держава має створити умови для ефективного розвитку деревообробної галузі — Шмигаль

Держава має створити умови для ефективного розвитку деревообробної галузі та забезпечити баланс між інтересами бізнесу та збереженням українських лісів для наступних поколінь.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив у Телеграмі, перебуваючи на Житомирщині, повідомляє Укрінформ.

"Деревообробні підприємства Житомирщини вже на рівних конкурують на світових ринках і сьогодні можна на власні очі побачити результат: інвестиції, нові робочі місця, розвивається економіка регіону, сплачуються податки. Зі свого боку держава має створити умови для ефективного розвитку галузі та забезпечити баланс між інтересами бізнесу та збереженням українських лісів для наступних поколінь", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Шмигаль обговорив з деревообробниками Житомирщини проблеми лісової галузі

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду у вівторок перебуває із робочою поїздкою у Житомирській області. Він вже побував в Українській холдинговій лісопильній компанії та обговорив з представниками деревообробних компаній боротьбу з незаконною вирубкою лісів, запобігання пожежам та розвиток галузі загалом.

Фото: Денис Шмигаль, Телеграм