Шмигаль обговорив з деревообробниками Житомирщини проблеми лісової галузі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Житомирщині обговорив з представниками деревообробних компаній боротьбу з незаконним вирубуванням лісів і запобігання пожежам.

Про це глава уряду написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Боротьбу з незаконною вирубкою лісів, запобігання пожежам та розвиток галузі загалом обговорили з представниками деревообробних компаній", - зазначив Шмигаль після візиту в Українську холдингову лісопильну компанію.

За його словами, деревообробна галузь є вагомою складовою економіки Житомирщини — частка експорту продукції становить майже 20% від загального обсягу.

Прем'єр-міністр зазначив, що Українська холдингова лісопильна компанія є однією з найбільших за виробничою потужністю у Європі. "Щоб наростити обсяги виробництва та надалі розвивати галузь, маємо реалізувати низку системних завдань: від створення е-обліку деревини до посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері використання лісових ресурсів", - додав глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок перебуває із робочою поїздкою у Житомирській області.