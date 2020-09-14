Шмигаль їде на Житомирщину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 15 вересня, перебуватиме із робочою поїздкою на Житомирщині.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

"Завтра, 15 вересня, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Житомирської області", - йдеться у повідомленні.

Облдержадміністрація розпочала акредитацію представників ЗМІ, але програми поїздки Прем’єра поки що не анонсують.

У пресслужбі ОДА уточнили, що план перебування в області Шмигаля наразі ще узгоджується.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня на Житомирщині перебував Президент Володимир Зеленський. Він оглянув завершену реконструкцію Високівської гімназії, що тривала у рамках програми "Велике будівництво". Зеленський також відвідав державний університет "Житомирська політехніка", був присутній на презентації Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року та представленні команди партії "Слуга народу" на місцевих виборах, завітав до Музею космонавтики ім. С. П. Корольова та присвоїв йому статус національного.