На Житомирщині у психоневрологічному інтернаті - спалах коронавірусу

На Житомирщині у Любарському психоневрологічному інтернаті на коронавірус захворіли 8 людей.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Любарському психоневрологічному інтернаті є хворі на коронавірус. Це інтернат закритого типу. Там сьогодні 8 інфікованих людей», - зазначила Остапченко.

Крім того, у Ємільчинській райлікарні на карантин закрили відділення, де надають допомогу вагітним, та дитяче відділення. Хворим, яких не може прийняти місцева лікарня, надають допомогу в Новограді-Волинському.

Наразі в області жодна школа не перебуває на карантині. Натомість не працюють 2 дитячі садочки в Житомирі.

На Житомирщині підтвердили 4390 випадків COVID-19, 2350 людей одужали, 83 померли.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано 156 797 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 462 за минулу добу. З початку пандемії вилікувалися 69 543 особи, 3 211 людини померли.