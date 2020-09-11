"Харківські Соколи" скасували матчі через спалах коронавірусу
Укрінформ
Двоє гравців баскетбольного клубу "Харківські Соколи" здали позитивний тест на COVID-19.
Як повідомляє сайт команди, баскетболісти "Харківських Соколів" перед виїздом в Запоріжжя на Меморіал В'ячеслава Гаврилова пройшли ПЛР-тестування на COVID-19. Два тесту показали позитивний результат, передає Укрінформ.
Згідно з медичним протоколу про проведення змагань керівництвом клубу було прийнято рішення відмовитися від участі в турнірі і відразу повернутися до Харкова.
У Харкові всі гравці й адміністративний штат команди будуть відправлені на самоізоляцію. Баскетболісти, які отримали позитивні результати тестування, знаходитимуться під наглядом лікарів. Уже через кілька днів весь склад команди знову пройде ПЛР-тестування.
Імена заражених баскетболістів не повідомляють.
Фото: БК "Харківські Соколи".