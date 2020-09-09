БК "Дніпро" повертається з турецьких зборів через спалах коронавірусу

Баскетбольний клуб "Дніпро" сьогодні достроково повертається з тренувальних зборів в Туреччині.

Офіційний сайт "Дніпра" повідомив про те, що п’ять гравців зі складу команди здали позитивні тести на коронавірус під час збору в Туреччині, де команда бере участь передсезонному турнірі Gloria Cup, передає Укрінформ.

Гравці вже пройшли додаткове обстеження у місцевій лікарні задля уточнення схеми лікування.

У більшості баскетболістів хвороба протікає в легкій формі без ускладнень. Уже в середу команда повертається в Дніпро.

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"Дніпро" змушений був відмовитись від подальшого проведення контрольних матчів у Туреччині. Нагадаємо, вже 22 вересня чемпіон України має зіграти матч кваліфкації Ліги чемпіонів проти голландського "Гронінгена".

Фото: БК "Дніпро".