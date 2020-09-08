Маріуполь прийматиме Відкритий Кубок України з баскетболу 3х3

У Маріуполі відбудеться Відкритий Кубок України з баскетболу 3x3 з нагоди 242-річчя заснування міста.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), змагання з баскетболу 3х3 відбудуться на території яхт-клубу "Азовсталь" 26 вересня, передає Укрінформ.

Команди змагатимуться в категорії чоловіків.

Реєстрація учасників триває до 22 вересня.

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Турнір відбудеться за підтримки Федерації баскетболу України, Маріупольської міської ради, Управління молоді та спорту Маріупольської міськради та комунального закладу "М.Спорт - Спорт для всіх" Маріупольської міськради.

Фото: ФБУ.