Українській збірній дозволили тренуватися за кордоном до Ігор Нескорених

Кабінет Міністрів удосконалив систему підготовки української команди до участі у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених". Зокрема збірна зможе проводити тренування за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"Міністерство у справах ветеранів України ініціювало внесення змін до постанови КМУ №497, якою, зокрема, регулюється порядок використання бюджетних коштів для підготовки української команди до участі у міжнародних спортивних змаганнях Ігри Нескорених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що постанова передбачає можливість залучення тренерів та психологів до індивідуальних тренувань українських спортсменів. Раніше підготовка до Ігор Нескорених здійснювалася лише на нових тренувальних зборах, але необхідність дотримання карантинних заходів та перенесення змагань стали причиною розширення тренувальної програми.

Українська збірна "Нескорених" також отримала можливість проводити тренування за кордоном. Це сприятиме розвитку адаптивних видів спорту, зокрема баскетболу на візках.

Як повідомляється, національна збірна "Ігор Нескорених" представлятиме Україну у 8 видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска, баскетбол на візках.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Ігри Нескорених було вирішено перенести на наступний рік через коронавірус.

"Ігри Нескорених-2020" мали пройти 9-16 травня 2020 року в нідерландському місті Гаага. Україна втретє мала брати участь у змаганнях. Торік українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.

Фото: facebook.coмm/InvictusGamesTeamUkraine/