Президент ознайомився з ходом реконструкції 7-го причалу Одеського порту

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією проєкту реконструкції 7-го причалу Одеського порту, яку здійснює держпідприємство "Адміністрація морських портів України".

Про хід робіт з реконструкції важливого об'єкта доповів главі держави керівник ДП "Одеський морський торговельний порт" Руслан Сахаутдінов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Керівник порту розповів, що перший етап реконструкції 7-го причалу успішно завершено. У 2021-22 роках роботи продовжать, довжину причалу доведуть до 357 метрів - це буде найдовший причал у морегосподарському комплексі Одещини", - зазначив Зеленський.

Зеленський прибув в Одеський порт на буксирі "Булат"/ Фото: Юлій Зозуля

Завдяки реконструкції буде нарощено до 2 млн тонн річний обсяг перевалки генеральних і зернових вантажів, а дохід від експлуатації об'єкта сягне 96 млн грн.

Глава держави уточнив, що також ознайомився з реконструкцією шляхів на Одещині в межах програми "Велике будівництво". Цього року буде виконано роботи на 194 кілометрах автодоріг державного значення, а також буде відремонтовано понад півсотні кілометрів місцевих доріг.

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Як повідомлялося, реконструкцію 7-го причалу Одеського порту виконує за угодою з ДП "АМПУ" фірма-підрядник «Ремонтно-будівельний трест ЧМП». Вартість проєкту - 1 млрд 66 млн грн.

12 вересня Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.