У Львові відкрили оновлений стадіон "Скіф"

У Львові відкрили після оновлення стадіон "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Як розповів у коментарі Укрінформу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, на стадіоні зможуть проводити змагання європейського рівня.

"Мені надзвичайно приємно, що нарешті об'єкт, який був недобудований в рамках державної програми Євро-2012, прийняв великі легкоатлетичні змагання. Він зараз проводить сертифікацію і тестові змагання на рівні відкритого кубку Львова - це дуже важливий елемент, щоб продемонструвати, що це споруда не тільки буде готувати спортсменів Львівського державного університету фізичної культури, а й може приймати змагання рівня чемпіонату Європи і світу", - розповів він.

Немчінов зазначив, що Львівська обласна рада у 2017 році погодила співфінансування і упродовж останніх років виділяла з бюджету кошти, що дозволило в три етапи завершити реконструкцію легкоатлетичного ядра.

"Як тільки уряд ухвалить рішення про продовження аудиту програм Євро-2012, я думаю що цей стадіон зможе отримати ще один подих до життя, оскільки в рамках Євро-2012 було збудовано не просто нові трибуни, а ще й корпус, в якому мають розташовуватися кафедри Львівського державного університету фізичної культури, а також за задумом керівництва вишу може бути розташований реабілітаційний центр для спортсменів та учасників АТО/ООС, оскільки напрямок фізичної реабілітації у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського є одним із пріорітетів", - зауважив він.

Як повідомлялося, міністр Кабінету Міністрів опікується в уряді розв'язанням проблем, що виникли після проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні 2012 року. Проєкт постанови КМУ, який напрацьовується зараз, дозволить провести аудит об'єктів до Євро-2012. Особлива увага буде прикута до Харківського та Львівського аеропортів, НСК "Олімпійський", "Арени Львів" та стадіону "Скіф".

Фото: Львівська ОДА