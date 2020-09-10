У Херсоні Шмигалю подарували найбільший кавун сезону

На Херсонщині Прем`єр-міністру Денису Шмигалю подарували найбільший кавун сезону, який важить 27,7 кг.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хотів би вручити Прем`єр-міністру ознаку нашого регіону, яка вирощена на полях Херсонщини – найбільший кавун цього сезону, кавун вагою 27,7 кг з QR-кодом», - зазначив під час спільної пресконференції голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Як зазначив голова ОДА, за QR-кодом можна перейти на інформаційний портал та познайомитися з туристичними локаціями регіону.

Як повідомлялось, 10 вересня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль здійснює робочий візит до Херсонської області.

Фото: Ірина Староселець