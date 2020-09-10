На фонд регіонального розвитку планують закладати 3% коштів держбюджету - Шмигаль

Стратегія реформування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) передбачає виділення 3% коштів з державного бюджету на цей фонд.

Про це сказав Прем`єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу під час робочої поїздки у Херсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є стратегія реформування Державного фонду регіонального розвитку у зв'язку з децентралізацією. Має змінитися концепція, підходи і стратегія до використання цього фонду. Основні параметри, які були представлені і готуються Міністерством розвитку громад та територій, - це 3% від бюджету мають виділятися на ДФРР. Це має стати ресурсом для розвитку економічного потенціалу регіонів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у стратегії пропонують, щоб 50% коштів ДФРР виділяли на об'єкти державної інфраструктури, які відбиратиме спеціальна комісія. Також у стратегії передбачено, що 30% коштів спрямовуватимуть на об'єкти регіонального обласного рівня і 20% - на об'єкти територіальних громад, при цьому на обласному рівні та рівні громад об'єкти обиратимуть на основі конкурсів.

Шмигаль додав, що з приводу норм стратегій відбуватимуться дискусії з депутатами та урядовцями.

Крім того, він зауважив, що в українських малих селах втрачається інфраструктура, яка була "центром тяжіння" для їхнього розвитку - магазини, пошта, ФАПи. "Сьогодні така інфраструктура починає зникати. Потрібна концепція, як утримувати, розвивати і створювати правильну інфраструктуру, яка буде центром діяльності в малих селах", - сказав глава уряду.

Він додав, що розвиток малих сіл є дуже важливою складовою розвитку громад і територій загалом в рамках децентралізації.

Як повідомлялося, у Державному бюджеті України на 2020 рік обсяг Державного фонду регіонального розвитку на поточний рік становить 4,9 млрд гривень.