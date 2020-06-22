На реалізацію проектів ДФРР уже спрямували 2 мільярди – Мінфін

На реалізацію проєктів за програмою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) вже спрямовано 2 млрд грн із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Станом на 19 червня за програмою ДФРР виділено в повному обсязі заплановані у розписі держбюджету 2 млрд грн. При цьому, розпорядниками освоєно лише 432 млн грн із цією суми",- йдеться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження Кабміну №211 від 26 лютого 2020 року, цьогоріч планується реалізувати 461 проєкт, половина з яких – в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Зазначається, що кошти ДФРР спрямовується на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів. Також кошти спрямовуються для проєктів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів та медичних установ, не менше 10% за кожним з напрямів.

У свою чергу, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу, Мінфін рекомендує Київській міській та обласним державним адміністраціям як розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня в межах помісячного розподілу коштів ДФРР визначати черговість фінансування проєктів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та фактичного стану реалізації. Це дасть змогу до кінця року пришвидшити належне освоєння усіх коштів, передбачених програмою та реалізувати затверджені проєкти.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня стало відомо, що Кабмін Кабінет міністрів затвердив реалізацію 461 проєкту регіонального розвитку у 2020 році на 4,87 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку. Нерозподілений залишок обсягу ДФРР, який становить близько 30 млн грн, планується спрямувати на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету.