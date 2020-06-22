На реалізацію проектів ДФРР уже спрямували 2 мільярди – Мінфін

На реалізацію проектів ДФРР уже спрямували 2 мільярди – Мінфін

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Укрінформ
На реалізацію проєктів за програмою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) вже спрямовано 2 млрд грн із 4,9 млрд грн, передбачених на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Станом на 19 червня за програмою ДФРР виділено в повному обсязі заплановані у розписі держбюджету 2 млрд грн. При цьому, розпорядниками освоєно лише 432 млн грн із цією суми",- йдеться у повідомленні.

Відповідно до розпорядження Кабміну №211 від 26 лютого 2020 року, цьогоріч планується реалізувати 461 проєкт, половина з яких – в рамках програми Президента України «Велике будівництво».

Зазначається, що кошти ДФРР спрямовується на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів. Також кошти спрямовуються для проєктів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних закладів та медичних установ, не менше 10% за кожним з напрямів.

У свою чергу, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу, Мінфін рекомендує Київській міській та обласним державним адміністраціям як розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня в межах помісячного розподілу коштів ДФРР визначати черговість фінансування проєктів з урахуванням їх соціальної значимості, пріоритетності та фактичного стану реалізації. Це дасть змогу до кінця року пришвидшити належне освоєння усіх коштів, передбачених програмою та реалізувати затверджені проєкти.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 травня стало відомо, що Кабмін Кабінет міністрів затвердив реалізацію 461 проєкту регіонального розвитку у 2020 році на 4,87 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку. Нерозподілений залишок обсягу ДФРР, який становить близько 30 млн грн, планується спрямувати на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету.

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