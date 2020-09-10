Зрошення земель на Херсонщині може збільшити врожайність у 2,5 раза — Шмигаль

Україна зміцнить лідерські позиції на аграрних ринках світу, якщо нарощуватиме площі поливу.

Як передає Укрінформ, про це Прем`єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі після відвідування Інституту зрошувального землеробства НААН України в Херсоні.

"Україна здатна зміцнити лідерські позиції на аграрних ринках світу за умов нарощування площ поливу. Сьогодні в Інституті зрошувального землеробства НААН України заслухали презентацію щодо перспективи розвитку іригації на Херсонщині", - написав Шмигаль.

Він додав, що модернізація системи зрошення земель в Херсонській області дасть змогу збільшити врожайність у 2,5 раза, сприятиме зростанню ВВП та створить нові робочі місця.

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Як повідомлялося, Шмигаль 10 вересня здійснює робочу поїздку до Херсона.

Фото: Деніс Шмигаль, Telegram