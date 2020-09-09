У реанімації Франківської лікарні майже половина персоналу перехворіла на COVID-19

В Івано-Франківську в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №1 з 37 медиків 16 перехворіли коронавірусом. Жоден з них не звільнився.

Як передає Укрінформ, про це повідомив завідувач відділення анестезіології інтенсивної терапії міської клінічної лікарні № 1 Любомир Боднарук телерадіокомпанії «Суспільне Карпати».

«Від початку пандемії не звільнився жоден лікар. З 37 працівників (на COVID-19 – ред.) перехворіло 16», - сказав Боднарук.

Він зазначив, що персонал забезпечений засобами індивідуального захисту на всі 100%. Медичному персоналу відділення вдалося адаптуватись до режиму роботи в період епідемії.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на COVID-19 приймають дві лікарні: Центральна міська клінічна лікарня та міська клінічна №1. Раніше в міській раді зазначили, що обидва заклади заповнені на 80%.

Станом на 9 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 659 випадках, в Україні цей показник сягає 143 030 випадків. За останню добу в Україні підтверджено 2551 новий випадок захворювання на коронавірусу інфекцію.