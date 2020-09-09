На Житомирщині за добу - чотири летальні випадки COVID-19

На Житомирщині за минулу добу, 8 вересня, від коронавірусу померли чотири людини, які мали супутні патології.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«Від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 72-річна жителька Житомира, 80-річний житель Лугинського району, 65-річний житель та 81-річна жителька Бердичівського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі пацієнти мали супутні патології, що ускладнили перебіг хвороби.

Наразі в Житомирській області вже 79 летальних випадків COVID-19. Найбільше смертей зафіксовано у Житомирі (25), Житомирському (9) та Бердичівському (9) районах.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтвердили 3880 випадків COVID-19, а 2 239 людей вже одужали

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 вересня в Україні зафіксували 143 030 випадків зараження коронавірусом, з яких 2 551 - за минулу добу. З початку пандемії одужали 64 703 особи, 2 979 померли.