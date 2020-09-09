На Київщині за добу — 92 випадки коронавірусу, п’ятеро померлих

У Київській області з початку пандемії підтверджено 6459 випадків зараження коронавірусом. В тому числі у 533 дітей та у 822 медичних працівників. За останню добу виявили 92 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За добу підтверджено 92 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 6 дітей віком від 1 до 14 років та у 86 дорослих", - йдеться у повідомленні.

З них 8 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 84 особи знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 975 хворих, на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) – 5484 особи.

Одужало всього 4313 осіб, з них 359 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 78 осіб, з них 6 дітей.

Всього за період епідемії у Київській області померли 122 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про п’ять летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19 (померли дві жінки, 79 років (м. Бориспіль), 61 рік (с. Хотів Києво-Святошинського району) та троє чоловіків, 76 років (м. Бровари), 54 роки (м. Обухів), 73 роки, м. Ржищів).

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 9890 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 95 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 17863 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.