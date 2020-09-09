В Україні виявили 2 551 новий випадок коронавірусу

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 45 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 2 979 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 1 157 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 64 703 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у Києві (310), Харківській (291), Тернопільській (244), Львівській (196), Івано-Франківській (151), Чернівецькій (150) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у понеділок виявили 2 411 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 140 479.