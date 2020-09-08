Рахунки Миколаївоблтеплоенерго досі арештовані, хоча борг перед Нафтогазом погасили

Обласне комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго" сплатило основний борг перед НАК "Нафтогаз України", але рахунки підприємства досі арештовані через велику суму штрафних санкцій.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційний сайт Миколаївської міської ради .

"Станом на 8 вересня основний борг ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" перед НАК "Нафтогаз України" у сумі 41,4 млн грн повністю погашено. Однак, через відсутність фінансової можливості сплатити понад 30 млн грн штрафних санкцій рахунки підприємства залишаються заблокованими. При цьому, звернення до НАК "Нафтогаз України" щодо підписання договору реструктуризації залишилося без розгляду", - йдеться у повідомленні.

На думку директора ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" Миколи Логвінова, єдиним рішенням проблеми для підприємства та низки інших теплопостачальних організацій України, що опинилися в аналогічній ситуації, є прийняття законопроектів Верховною Радою, що направлені на стабілізацію ситуації у тепловій сфері.

"Ми розраховуємо на підтримку держави. "Миколаївоблтеплоенерго" забезпечує теплом 65% усього міста і ставити під загрозу опалювальний сезон просто не можна", - відзначає Логвінов.

Як повідомлялося, 29 липня 2020 року НАК «Нафтогаз України» наклала арешт на рахунки ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Відповідно до постанови державного виконавця, арешт накладено на грошові кошти, що містяться на рахунках у банківських установах, з якими працює підприємство.

Заявлено, що основна сума боргу 41,4 млн грн, а решта понад 30 млн грн – пеня, річні відсотки, інфляційні втрати та судовий збір.