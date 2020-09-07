Ужгород: на кордоні застрягли 200 фур - не працює словацький сканер
Про це передає Укрінформ з посиланням на сторінку Закарпатської митниці Держмитслужби у Фейсбуці.
“На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов з ладу сканер, через що на кордоні фіксують значне накопичення вантажівок з української сторони. Станом на 7 вересня черга на об’їзній дорозі м.Ужгород складала майже 200 вантажівок” - йдеться в повідомленні.
Закарпатські митники пояснюють, що відповідно до діючої технології митного оформлення, усі транспортні засоби, які слідують на територію Словаччини з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.
“Наразі у пункті пропуску митними органами Словаччини використовується мобільна скануюча установка, яка має дуже малу пропускну здатність”, - пояснили на закарпатській митниці.
За отриманою від працівників пункту пропуску «Вишнє Нємецьке» Міхаловецької митниці інформацією, невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи.
Зі свого боку Закарпатська митниця поінформувала Міхаловецьку митницю, що проблему необхідно вирішити у найкоротші строки — оскільки вантажівки з кожним днем накопичуються перед пунктом пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» з української сторони, де відсутні сервісна зона та елементарні санітарно-побутові умови для водіїв, що викликає нарікання та скарги перевізників.
Крім того, на збільшення черг впливає і відсутність дозволів для проїзду великовагового транспорту територією Польщі. Тож, багато перевізників обирають українсько-словацький напрямок.
Фото: Фейсбук / Держмитслужба