Ужгород: на кордоні застрягли 200 фур - не працює словацький сканер

На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов з ладу сканер, через що з українського боку кордону в Ужгороді фіксують значне накопичення великогабаритних вантажівок — наразі стоїть близько 200 автомобілів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на сторінку Закарпатської митниці Держмитслужби у Фейсбуці.

“На словацькому пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» вийшов з ладу сканер, через що на кордоні фіксують значне накопичення вантажівок з української сторони. Станом на 7 вересня черга на об’їзній дорозі м.Ужгород складала майже 200 вантажівок” - йдеться в повідомленні.

Закарпатські митники пояснюють, що відповідно до діючої технології митного оформлення, усі транспортні засоби, які слідують на територію Словаччини з вантажем, підлягають обов’язковому скануванню на їхній стороні.

“Наразі у пункті пропуску митними органами Словаччини використовується мобільна скануюча установка, яка має дуже малу пропускну здатність”, - пояснили на закарпатській митниці.

За отриманою від працівників пункту пропуску «Вишнє Нємецьке» Міхаловецької митниці інформацією, невідомо, коли завершать ремонт стаціонарної системи.

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Зі свого боку Закарпатська митниця поінформувала Міхаловецьку митницю, що проблему необхідно вирішити у найкоротші строки — оскільки вантажівки з кожним днем накопичуються перед пунктом пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» з української сторони, де відсутні сервісна зона та елементарні санітарно-побутові умови для водіїв, що викликає нарікання та скарги перевізників.

Крім того, на збільшення черг впливає і відсутність дозволів для проїзду великовагового транспорту територією Польщі. Тож, багато перевізників обирають українсько-словацький напрямок.

Фото: Фейсбук / Держмитслужба