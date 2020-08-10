На кордоні з Румунією запустили поромну переправу
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Укрінформ
На українсько-румунському кордоні відбувся запуск поромного сполучення Орлівка-Ісакча.
Про це передає Укрінформ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що зміна прикордонних нарядів, після отримання наказу на охорону державного кордону, сьогодні вперше з 8-ї ранку приступила до виконання завдань у пункті пропуску через державний кордон на території товариства з обмеженою відповідальністю «Поромний комплекс Орлівка».
Прикордонники Ізмаїльського загону проводитимуть оформлення вантажних транспортних засобів, адже наразі, за рішенням сторін, через пункт пропуску можуть прямувати лише вантажівки.
Фото: ДПСУ