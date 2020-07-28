Поромна переправа з’єднає Нікополь і Кам’янку-Дніпровську

Завтра відкривається поромна переправа на Каховському водосховищі, яка з’єднає місто Нікополь Дніпропетровської області і Кам’янку-Дніпровську Запорізької області.

Про це повідомив Нікопольський річковий порт у Facebook.

“28 липня відкривається поромна переправа. Розклад руху порома Нікополь -Кам'янка-Дніпровська: відправлення з Нікополя о 7.00 і 15.00. Відправлення з Кам'янки-Дніпровської о 10.00 і 16.30", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість квитка для дорослого - 84 грн, дитячого - 42 грн.

Тариф на перевезення однієї тонни вантажу - 162 грн.