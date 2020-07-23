Ремонт пошкодженого обстрілами водогону потребує гарантій "тиші" — Кириленко

Для ремонту пошкодженого в результаті обстрілу водогону в "сірій зоні" на Донеччині працівники "Води Донбасу" повинні отримати гарантії "тиші" та розмінування зони проведення робіт.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

"Що стосується пошкодження в результаті обстрілу ділянки трубопроводів діаметром 2300 мм і 2100 мм в районі Торецька у сірій зоні, то компанія «Вода Донбасу» подала заявку на режим тиші та розмінування зони ремонту... Тільки після отримання гарантій тиші можна буде приступити до виконання ремонтних робіт. До того часу подача води по каналу буде скорочена на 30%", - йдеться у повідомленні.

Кириленко зазначив, що за результатами огляду каналу на трубопроводах виявлено тріщини діаметром від 6 до 23 см. Основні пошкодження зафіксовано в районі балки Шуми, у "сірій зоні" між тимчасово окупованою Горлівкою та підконтрольним українській владі Торецьком.

Подача води пошкодженими трубопроводами зупинена. Через це низка міст, у тому числі й Маріуполь, переведені на водопостачання з чинних резервних водосховищ, Покровськ і Покровська група міст – на подачу води по графіку.

Стосовно іншої аварії — пориву на магістральному водогоні поблизу Слов'янська, який стався сьогодні близько другої ночі, Кириленко поінформував, що ремонт пошкодженої ділянки завершено і розпочато заповнення труб водою. Фахівці "Води Донбасу" виявили тріщину завдовжки 3 м вздовж заводського зварювального шва і вже о 12.30 її ліквідували.

Як повідомляв Укрінформ, через аварії сьогодні було зменшено подачу води по каналу Сіверський Донець-Донбас та Другому Донецькому водогону, а відтак обмежено водопостачання до низки населених пунктів Донеччини.