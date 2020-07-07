На Донеччині в рамках «Великого будівництва» відремонтують ділянку траси Добропілля-Лиман

На Донеччині в рамках «Великого будівництва» за 353 млн грн державних коштів капітально ремонтують ділянку траси Добропілля - Лиман.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«Триває капітальний ремонт траси Добропілля - Лиман на ділянці у 13,7 кілометра між селами Ганнівка і Новотроїцьке... На її ремонт виділено 353 мільйони гривень із державного бюджету в рамках проєкту «Велике будівництво», - повідомив очільник області.

Він підкреслив, що для регіону ця дорога надзвичайно важлива, адже вона поєднує південь та північ області в обхід окупованих територій.

Підрядна організація ООО «Славдорстрой» уже повністю виконала підготовчі роботи та монтаж нових водопропускних труб, уклала нижній шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону товщиною 10 см на 4 кілометрах дороги.

«Уже цієї зими водії зможуть їздити новою, безпечною та зручною дорогою», - заявив Кириленко.

Початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.