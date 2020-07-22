У "сірій зоні" на Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджений водогін

У дев'яти містах Донеччини, а саме Костянтинівці, Дружківці, Торецьку, Покровську, Часовому Ярі, Мирнограді, Добропіллі, Волновасі та Маріуполі обмежено водопостачання через аварії. Зокрема, внаслідок обстрілів пошкоджено водогін у "сірій зоні".

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

"Зменшення подачі води по каналу Сіверський Донець-Донбас та Другому Донецькому водогону. Як наслідок - часткове обмеження водопостачання до Костянтинівки, Дружківки, Торецька, Покровська, Часів Яру, Мирнограда, Добропілля, Волновахи та Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОДА, до таких наслідків призвели дві аварії, що сталися сьогодні: порив на магістральному водогоні діаметром 1400 мм поблизу Слов'янська та пошкодження внаслідок обстрілу трубопроводу діаметром 2300 мм та 2100 мм від насосної станції третього підйому в районі Торецька.

Порив на магістральному водогоні поблизу Слов'янська стався близько другої ночі на ділянці між 2-м та 3-м підйомом Другого Донецького водогону (ДДВ).

На даний момент триває ремонт пошкодженої ділянки - ремонтники "Води Донбасу" виявили тріщину завдовжки 3 м вздовж заводського зварювального шва.

Внаслідок проведення ремонтних робіт частково припинено водопостачання міст Костянтинівка й Дружківка, селища Петрівка і двох смт - Щербинівка й Новгородське Торецької міської ради. Усього без води залишилися 75 тис. 401 особа (39 тис. 720 абонентів).

Пошкоджені в результаті обстрілу ділянки трубопроводів діаметром 2300 мм і 2100 мм в районі Торецька у сірій зоні поки що не ремонтуються. Ремонтники компанії "Вода Донбасу" обстежують місця пошкоджень.

Про перебіг подій і ситуацію з водопостачанням області повідомлятимемо додатково.