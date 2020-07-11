На Донеччині відремонтували канал Сіверський Донець — Донбас

На Донеччині усунули пошкодження на каналі Сіверський Донець — Донбас.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

"Ремонтно-відновлювальні бригади Регіонального управління з експлуатації каналу завершили роботи по усуненню витоків на ділянці водоводу каналу Сіверський Донець-Донбас діаметром 2100 мм, пошкодженому у результаті бойових дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході робіт методом зварювання усунуто 125 пошкоджень.

Нагадаємо: канал Сіверський Донець — Донбас — штучний канал у Донецькій області, побудований наприкінці 50-х років XX століття. Це водопостачальний канал енергетичного типу (переміщення води забезпечується за допомогою насосних станцій).

Комунальне підприємство «Компанія«Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів у регіоні. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

У 2014-2015 рр. через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово зупиняли на ділянках 3 та 4 підйомів.