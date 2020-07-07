Насосні станції каналу Сіверський Донець - Донбас знову потрапили в зону обстрілу

На Донеччині насосні станції каналу Сіверський Донець - Донбас знову опинилися у зоні обстрілу окупантів, є пошкодження.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«6 липня з 2:00 до 7:00 насосні станції «Приканальна» і «Підкачка» каналу Сіверський Донець - Донбас опинилися в зоні обстрілу. В результаті на насосній станції «Підкачка» пошкоджено засклення двох віконних блоків у машинному залі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 6 липня фахівці Регіонального управління з експлуатації каналу усунули пошкодження на магістральних водоводах каналу Сіверський Донець - Донбас, пошкоджених унаслідок обстрілу окупантами 3 липня в «сірій» зоні в районі балки Шуми.

Канал Сіверський Донець - Донбас у Донецькій області побудовано наприкінці п'ятдесятих років XX століття. Це водопостачальний канал енергетичного типу (переміщення води забезпечується за допомогою насосних станцій).

Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець згаданим каналом і далі по Південнодонбаському водопроводу до Маріуполя.

КП «Компанія «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення споживачам 79 міст і селищ регіону.

Протягом 2014-го і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово призупиняв роботу на ділянках 3-го та 4-го підйомів.