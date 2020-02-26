На Донбасі перекрили водогін - у зоні бойових дій знайшли витік

У Донецькій області на Південнодонбаському водопроводі виявлено новий0 витік води, в зоні бойових дій. Ведуться переговори для забезпечення умов виконання ремонтних робіт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в комунальному підприємстві «Компанія« Вода Донбасу».

«Так, після виконаних 20 лютого ремонтних робіт на водогоні діаметром 1400 мм Південнодонбаського водопроводу і заповнення водоводу було виявлено ​​ще одна витік. Він виявилася на відстані приблизно один кілометр від попереднього ушкодження (пікет 370). Тому подача води водоводом зупинена», - сказали в компанії.

Там також пояснили, що так як пошкоджена ділянка знаходиться в зоні бойових дій, зараз проводяться переговори про надання допуску фахівців для виконання ремонтних робіт.

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Південнодонбаський водопровід був введено в експлуатацію в 1971 році, а потім в 90-х роках реконструйований. Його основне призначення - подача води з каналу Сіверський Донець-Донбас в центральні і південні райони Донецького краю, до Маріуполя (підготовка питної води здійснюється на Карлівської, Великоанадольській і Старокримській № 1 і №2 фільтрувальних станціях).

Як повідомлялося, раніше порив на Південнодонбаському водоводі стався 15 лютого в так званій сірій зоні біля Первомайського. Водопостачання було відновлено 22 лютого.