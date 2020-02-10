У пробах води з Каховського водосховища пестицидів не знайшли

За результатами лабораторних досліджень проб води, відібраних 7 лютого з каховського водосховища, перевищень за показниками пестицидів не виявлено.

Таку відповідь надало ДПП «Кривбаспромводопостачання» голові Апостолівської міської ОТГ, повідомила пресслужба тергромади.

«За результатами лабораторних досліджень від 10 лютого (протокол №110 та №111 випробування проб води від 10 лютого) ДУ Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» проб води відібраних 7 лютого з Каховського водосховища в місці відбору Каховського ВК НС-1 та Каналу Дніпро-Кривий Ріг НС-1, перевищень за показниками діазинон, фозалон та хлорпірифос не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що у зв’язку з цим, водопостачання Каховським водопровідним комплексом буде відновлено у понеділок, 10 лютого. Роботу каналу Дніпро-Кривий Ріг буде відновлено у вівторок, 11 лютого.

Також з 11 лютого поновлюється робота всіх дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, закладів соціальної сфери та закладів культури Апостолівської ОТГ, робота яких була тимчасово припинена.

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Як повідомляв Укрінформ, у місті Апостолове Дніпропетровської області закрили дитячі садки, школи та установи культурної і соціальної сфери через забруднення води. Апостолівська міська ОТГ рекомендувала обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв у зв’язку з виявленням перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі (діазинон та хлорпірифос (пестициди). Було тимчасово призупинено роботу дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, закладів соціальної сфери та закладів культури з 8 по 12 лютого.

За повідомленням про забруднення Каховського водосховища поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод).