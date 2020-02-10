Поліція відкрила справу через забруднення Каховського водосховища

За повідомленням про забруднення Каховського водосховища поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Апостолівським відділенням поліції внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Апостолівської ОТГ, під час відбирання зразків води в Каховському водосховищі на території Апостолівського району виявлено перевищення вмісту пестицидів.

10 лютого даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод). Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії направлені на встановлення обставин правопорушення та винних осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, у місті Апостолове Дніпропетровської області закрили дитячі садки, школи та установи культурної і соціальної сфери через забруднення води. Апостолівська міська ОТГ рекомендувала обмежити вживання питної води для приготування їжі, напоїв у зв’язку з виявленням перевищення забруднюючих речовин у Каховському водосховищі (діазинон та хлорпірифос (пестициди). Та інформувала про тимчасове призупинення роботи дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти, закладів соціальної сфери та закладів культури з 8 по 12 лютого.