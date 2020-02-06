Євросоюз погодив заходи з підвищення якості питної води

Рада ЄС на рівні постійних представників, засідання якої відбулося в Брюсселі, погодила заходи щодо підвищення якості питної водопровідної води у країнах Євросоюзу.

Зокрема, оновлено стандарти щодо транспортування та очищення такої води, контролю за наявністю шкідливих домішок, повідомляється на сайті Європейської Ради.

"За новими правилами вводяться оновлені стандарти якості питної води та ефективний за витратами механізм моніторингу її якості. Оновлені правила також передбачають мінімальні гігієнічні вимоги до матеріалів, які перебувають у контакті з питною водою, зокрема труб. Мета – забезпечити якість таких матеріалів з метою захисту здоров’я людей та уникнення забруднення", - йдеться у повідомленні.

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Документ передбачає створення спеціального переліку шкідливих для організму людини речовин, наявність яких у питній воді знаходитиметься під постійним контролем. Такий перелік переглядатиметься та оновлюватиметься раз на рік.

Відповідальність за контролем якості води покладається на національні уряди країн ЄС, які визначатимуть характер використання водних ресурсів та якість обладнання для забору та транспортування води.

Країни-члени також мають забезпечити вільний доступ для своїх громадян до водних ресурсів та інформації про якість питної води, яку вони вживають.

Ця директива набуде чинності через 20 днів після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС.