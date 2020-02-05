Єврокомісія занепокоєна проблемами уповільнення економічного зростання ЄС

Європейська Комісія започаткувала обговорення шляхів поліпшення системи економічного управління ЄС, результатом якого має стати подолання поточних викликів, перед якими постає європейська економіка – уповільнення зростання та макрофінансовий дисбаланс.

Про це сьогодні у Брюсселі під час спільної пресконференції з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні (Paolo GENTILONI), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми проведемо аналіз того, як економічні правила діяли протягом минулих десяти років. У нас були добрі результати, зокрема, у скороченні дефіциту, у кращій координації фіскальної політики та бюджетного планування між країнами-членами. Але у нас були також змішані результати у скороченні боргу. В цілому борг був скорочений, він зараз складає менше 80 відсотків (від ВНП - ред), що непогано, якщо зважати на інших глобальних гравців, - в США 115 відсотків, в Японії 237 відсотків. Але в нас таке зменшення боргу було нерівномірним. Ми все ще маємо країни з дуже високим рівнем боргу, і різну ситуацію серед різних груп країн-членів, і це не дуже добре для стабільності», - сказав Джентілоні.

Він висловив переконання, що змішані результати економічної діяльності також пов’язані із складністю регуляторних правил, що діють в Євросоюзі. Такі правила дають певну гнучкість Євроінституціям у реагуванні на кризи, але мають також зворотний, негативний, ефект для системи економічного управління. Тож, за словами єврокомісара, такі економічні правила ЄС мають бути спрощеними.

«Зараз інший час. Десять років тому була глибока криза, після цього кілька років тривав етап сталого зростання. Але зараз це зростання уповільнюється. Ключове слово, яке ми маємо для цієї ситуації - це непевність… Ми мали успіхи протягом року, що минув, але також негативний результат у четвертому кварталі. Тож ми маємо труднощі у внутрішній ситуації, а також зовнішні виклики, серед яких проблеми в торгівлі, дискусії навколо Brexit, а також коронавірус, наслідки якого ми все ще не можемо серйозно оцінити», - зауважив Джентілоні.

Він наголосив, що мета економічного огляду, який започаткувала Єврокомісія - зберегти внутрішню стабільність ЄС, враховуючи високий рівень боргів та макроекономічну розбалансованість. Ще одна мета – це «рестарт» темпів економічного зростання, що має дозволити Євросоюзу уникнути ефекту тривалого уповільнення, яке супроводжується такими факторами як низька інфляція, низька облікова ставка, низьке зростання протягом багатьох років. На переконання єврокомісара, варто уникнути ситуації, коли для подолання таких тенденцій використовуватимуться засоби лише монетарної політики ЄС, оскільки таке уповільнення потребує комплексних економічних рішень.

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Ще одним серйозним викликом, який постає перед Євросоюзом, за словами єврокомісара, є потреба у величезному обсязі інвестицій для вирішення завдань «зеленої» трансформації європейської економіки.

«Таке обговорення включатиме країни-члени, їх уряди та парламенти, Європейський парламент, Європейський центробанк, інші інституції і соціальних партнерів. Ми маємо кілька місяців для результативного обговорення цього питання… Ми маємо докласти величезні зусилля, щоб подолати нерівності між нами, продовження яких веде нас в нікуди. Це не технічне питання, адже стосується робочих місць, добробуту, захисту наших спільнот. Ми маємо відпрацювати спільне бачення та уникнути розділу між нами», - підкреслив єврокомісар з питань економіки.