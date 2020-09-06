Зеленський хоче, щоб Харків став

Зеленський хоче, щоб Харків став "українською Кремнієвою долиною"

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив про завдання зробити Харків столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною.

Про це Глава держави написав у Фейсбук, оприлюднивши також і відео.

"Харків часто називають студентською та науковою столицею. Наше завдання – зробити регіон ще й столицею оборонпрому, машинобудування та ІТ, своєрідною українською Кремнієвою долиною", - зазначив Президент.

Процитувавши слова Павла Тичини: «Харків, Харків, де твоє обличчя?», Глава держави додав, що "за кілька років і без того симпатичне обличчя Харківщини буде ще розумнішим, ще більш вольовим і ще щасливішим".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 вересня перебував з робочою поїздкою на Харківщині, де ознайомився з виконанням програми "Велике будівництво" та взяв участь у презентації стратегії розвитку області.

Фото: Офіс Президента

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